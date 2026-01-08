В Госдуме готовят новые медицинские меры контроля за мигрантами

Медицинские проверки мигрантов станут более строгими и оперативными. Законодатели планируют существенно сократить сроки обязательного медосмотра для иностранцев, которые приезжают в Россию на период свыше трёх месяцев. Вместо нынешних 90 дней на прохождение обследования будет отведено всего 30 дней.

Система контроля будет усилена за счёт обязательной передачи данных медицинскими учреждениями. Клиники будут обязаны направлять результаты освидетельствования в МВД, а информацию о выявленных инфекционных заболеваниях — в Роспотребнадзор. Это позволит оперативно принимать решения о депортации заболевших иностранцев.

Ответственность за нарушения также ужесточится. За уклонение от обязательного медосмотра предлагается ввести штрафные санкции, а в случае серьёзных нарушений - возможность принудительного выдворения с территории страны по решению суда.

Борьба с подделкой документов станет более эффективной. Законодатели планируют ужесточить уголовную ответственность за изготовление и распространение поддельных медицинских справок для мигрантов.

По словам Вячеслава Володина, все эти меры направлены на усиление контроля над миграционными потоками и повышение уровня общественной безопасности в стране.