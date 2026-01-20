В Дубне в 46-й раз прошла лыжная эстафета памяти выдающегося конструктора Александра Березняка

Лыжная эстафета памяти легендарного конструктора самолётов и ракет Александра Березняка прошла в Дубне 18 января 2026 года с рекордным числом участников.
Соревновались 26 команд и еще одна – самая уважаемая – соратники Александра Яковлевича Березняка. Ветераны вспоминали, какой была эта эстафетная гонка много лет назад:
«Мы приходили прямо с рабочих мест. Бегали, конечно, не так быстро, любителями были. Дистанции были длиннее, и мы были моложе – могли без труда их преодолеть», - рассказывает участник эстафеты Владимир Рыков.
Атмосфера, как всегда на соревнованиях ГосМКБ «Радуга», царила дружеская. Лучшее время на лыжне показали Валентина Терехова и Артём Свинцицкий. Команда Объединенного института ядерных исследований выиграла эстафету среди городских предприятий и организаций. В младшей возрастной группе самыми быстрыми оказались лыжники Школы №1 имени А.Я. Березняка.