В Дубне в 46-й раз прошла лыжная эстафета памяти выдающегося конструктора Александра Березняка

Соревновались 26 команд и еще одна – самая уважаемая – соратники Александра Яковлевича Березняка. Ветераны вспоминали, какой была эта эстафетная гонка много лет назад:

«Мы приходили прямо с рабочих мест. Бегали, конечно, не так быстро, любителями были. Дистанции были длиннее, и мы были моложе – могли без труда их преодолеть», - рассказывает участник эстафеты Владимир Рыков.