В Дубне сотрудники полиции провели мероприятие в рамках акции «Студенческий десант»

26.01.2026 | 14:19 458 ОМВД
Сотрудники ОМВД Дубны в январе 2026 года провели ежегодную Всероссийскую акцию «Студенческий десант» для дубненских школьников и студентов.

Инспектор направления профессиональной подготовки ОРЛС ОМВД лейтенант полиции Михаил Наумов рассказал о работе в полиции, условиях поступления в ведомственные вузы системы МВД и социальных гарантиях.

Также ребятам рассказали об оружии, состоящем на вооружении ОМВД, продемонстрировали специальные средства и экипировку, используемые при охране общественного порядка, и рассказали о принципах ее использования.

Эксперт-криминалист рассказала об обнаружении и изъятии следов преступлений и видах экспертиз.

В завершение мероприятия подростки посетили Центр кинологической службы, где узнали о профессии кинолога и работе служебных собак.

