В Дубне сотрудники полиции провели мероприятие в рамках акции «Студенческий десант»

Инспектор направления профессиональной подготовки ОРЛС ОМВД лейтенант полиции Михаил Наумов рассказал о работе в полиции, условиях поступления в ведомственные вузы системы МВД и социальных гарантиях.

Также ребятам рассказали об оружии, состоящем на вооружении ОМВД, продемонстрировали специальные средства и экипировку, используемые при охране общественного порядка, и рассказали о принципах ее использования.