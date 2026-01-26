В Дубне прошел вернисаж «Палитра мгновений»

26.01.2026 | 20:53 703 Администрация Дубны
23-25 января 2026 года в Дубне в МБУ Дворец культуры «Октябрь» прошел супервернисаж «Палитра мгновений», приуроченный к 60‑летию Дворца.

Супервернисаж объединил творческие силы четырёх коллективов ДК «Октябрь»:

  1. Народный коллектив «Студия современной живописи»
  2. Народный коллектив «Фотостудия «Образ»
  3. Изостудия «Этюд»
  4. Студия декоративно‑прикладного творчества «Талисман»

Экспозиция представила широкий спектр художественных практик: от живописных полотен и фоторабот до изделий ручной работы.

В завершение церемонии торжественного открытия гости были очарованы выступлением лауреатов международных, всероссийских и областных конкурсов — Ксении Егоровой и Валентины Николаенко.

Супервернисаж стал первым крупным событием в юбилейной программе ДК «Октябрь» - в последующие дни жители наукограда знакомились с художественными коллективами учреждения, посещали лекции и мастер-классы.

Поделиться: