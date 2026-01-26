В Дубне прошел вернисаж «Палитра мгновений»

23-25 января 2026 года в Дубне в МБУ Дворец культуры «Октябрь» прошел супервернисаж «Палитра мгновений», приуроченный к 60‑летию Дворца.
Супервернисаж объединил творческие силы четырёх коллективов ДК «Октябрь»:
- Народный коллектив «Студия современной живописи»
- Народный коллектив «Фотостудия «Образ»
- Изостудия «Этюд»
- Студия декоративно‑прикладного творчества «Талисман»
Экспозиция представила широкий спектр художественных практик: от живописных полотен и фоторабот до изделий ручной работы.
В завершение церемонии торжественного открытия гости были очарованы выступлением лауреатов международных, всероссийских и областных конкурсов — Ксении Егоровой и Валентины Николаенко.
Супервернисаж стал первым крупным событием в юбилейной программе ДК «Октябрь» - в последующие дни жители наукограда знакомились с художественными коллективами учреждения, посещали лекции и мастер-классы.