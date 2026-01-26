В Дубне прошел вернисаж «Палитра мгновений»

Супервернисаж объединил творческие силы четырёх коллективов ДК «Октябрь»:

Народный коллектив «Студия современной живописи» Народный коллектив «Фотостудия «Образ» Изостудия «Этюд» Студия декоративно‑прикладного творчества «Талисман»

Экспозиция представила широкий спектр художественных практик: от живописных полотен и фоторабот до изделий ручной работы.

В завершение церемонии торжественного открытия гости были очарованы выступлением лауреатов международных, всероссийских и областных конкурсов — Ксении Егоровой и Валентины Николаенко.