В Дубне проходит конференция «Математика. Компьютер. Образование»

В секциях конференции очно и дистанционно примут участие около 240 представителей ведущих научных и образовательных центров России, а также Азербайджана, Алжира, Казахстана и Китая.

Это ежегодное событие традиционно организуют МГУ им. М.В. Ломоносова, ОИЯИ, Пущинский центр биологических исследований РАН, а в последние три года к ним присоединился и Университет «Дубна», став полноценной площадкой для общения ученых из совершенно разных отраслей науки.