В Дубне проходит конференция «Математика. Компьютер. Образование»

В секциях конференции очно и дистанционно примут участие около 240 представителей ведущих научных и образовательных центров России, а также Азербайджана, Алжира, Казахстана и Китая.
Это ежегодное событие традиционно организуют МГУ им. М.В. Ломоносова, ОИЯИ, Пущинский центр биологических исследований РАН, а в последние три года к ним присоединился и Университет «Дубна», став полноценной площадкой для общения ученых из совершенно разных отраслей науки.
Ключевая идея мероприятия – междисциплинарность. Участники конференции обсудят вопросы математики, биологии, экономики, образовательных и информационных технологий, социальных процессов, медицины, литературы, музейного дела и многих других сфер.
«Мы стали одной из площадок, на которой раз в два года «приземляется» конференция. Нам каждый раз очень приятно и почетно видеть вас в университете, участвовать с вами в интересных и стимулирующих дискуссиях, слушать о ваших новых результатах и планах», – отметил в приветственном слове ректор Университета «Дубна» Андрей Деникин.