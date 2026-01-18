В Дубне появилась новая физиотерапевтическая процедура — карбокситерапия

В Дубне в МСЧ №9 ФМБА России с недавнего времени проводится карбокситерапия - метод лечения и омоложения, основанный на дозированном введении медицинского углекислого газа (CO₂) в кожу или подкожно.
Процедуру назначают при остеохондрозе, артрозе, артрите, нарушении периферического кровообращения и ряде других состояний. Методику также применяют в программах реабилитации после травм и хирургических вмешательств.
Перед назначением процедуры обязательна консультация врача - несмотря на высокую эффективность и широкий спектр применения, у карбокситерапии, как и у любого медицинского метода, имеются противопоказания.