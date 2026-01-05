В Дубне полицейские и общественники присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз» 2025

05.01.2026 | 19:43 493 Источник: ОМВД
Сотрудники Отдела Госавтоинспекции ОМВД Дубны совместно с представителями Общественного совета при ОМВД Алексеем Чарыковым и Ириной Негиной присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз» 2025 для воспитанников детского сада.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела Госавтоинспекции ОМВД капитан полиции Анна Краснова совместно с Юными инспекторами общалась с малышами о безопасности в период зимних каникул. К зданию детского сада подъехал «Новогодний патруль», из которого неожиданно для ребят вышли главные герои Нового года – Дед Мороз и Снегурочка.

Гостям показали украшенную тематическими игрушками ёлку, а потом совместными усилиями зажгли на ней новогодние огни. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой малыши поводили традиционные хороводы и пели новогодние песни. В завершение мероприятия всем вручили сладкие подарки и пожелали безопасной зимы.

