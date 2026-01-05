В Дубне полицейские и общественники присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз» 2025

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела Госавтоинспекции ОМВД капитан полиции Анна Краснова совместно с Юными инспекторами общалась с малышами о безопасности в период зимних каникул. К зданию детского сада подъехал «Новогодний патруль», из которого неожиданно для ребят вышли главные герои Нового года – Дед Мороз и Снегурочка.