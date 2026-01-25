В Дубне подвели первые итоги капитального ремонта Детской школы искусств

Воспитанники и педагоги Детской школы искусств в Дубне высоко оценили изменения, которые принес капитальный ремонт учреждения в 2025 году.

Светлое, тёплое и современное здание сегодня встречает почти 700 детей. Довольны все: родители, педагоги и дети.

Преподаватель академического вокала с 20-летним стажем Елена Сорокина признаётся, что результат превзошёл ожидания:

«Акустика здесь просто шикарная — чётко и звонко слышно в любой точке зала. Для вокалистов и наших учеников это огромный подарок. Такое ощущение, что сами стены теперь вдохновляют».

Выпускница школы, а ныне преподаватель Екатерина Мусихина подчёркивает, что особенно важным стало улучшение освещения:

«Свет для художника — ключевой момент. Сейчас его стало заметно больше, даже воздух кажется чище. Хочется творить, и дети это чувствуют — работы стали интереснее и смелее».

