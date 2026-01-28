В Дубне планируется выпускать до 1.3 млн подшипников в год

Инновационная техника позволит значительно улучшить качественные характеристики продукции и нарастить производственные мощности предприятия.
Инвестиционный проект компании оценивается в 312 миллионов рублей, при этом реализация плана создаст до 60 новых рабочих мест.
Стратегические планы предприятия включают существенное расширение рыночной доли. Компания намерена увеличить производство ступичных подшипников первого поколения до 1,3 миллиона единиц ежегодно, что позволит удовлетворить растущий спрос и укрепить рыночные позиции. К 2028 году ЗАП №1 планирует достичь 10-процентной доли на отечественном рынке под собственным брендом.
В рамках дальнейшей модернизации производственной базы планируется запуск дополнительных шлифовальных линий. Это позволит не только повысить эффективность производства, но и расширить ассортимент за счет внедрения трех новых типоразмеров подшипников.
Важным этапом стратегии импортозамещения станет завершение строительства второй очереди производственных площадей к концу 2026 года. После ввода объекта в эксплуатацию будет запущено собственное производство подшипниковых колец, что обеспечит полную технологическую независимость предприятия от внешних поставщиков комплектующих.