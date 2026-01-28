В Дубне планируется выпускать до 1.3 млн подшипников в год

В рамках дальнейшей модернизации производственной базы планируется запуск дополнительных шлифовальных линий. Это позволит не только повысить эффективность производства, но и расширить ассортимент за счет внедрения трех новых типоразмеров подшипников.

Важным этапом стратегии импортозамещения станет завершение строительства второй очереди производственных площадей к концу 2026 года. После ввода объекта в эксплуатацию будет запущено собственное производство подшипниковых колец, что обеспечит полную технологическую независимость предприятия от внешних поставщиков комплектующих.