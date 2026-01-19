В Дубне "оптимизируют" налоговую инспекцию и переводят её в Дмитров

Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области, находящаяся в Дубне, присоединяется к ИФНС России по городу Дмитрову. После слияния Дмитровская ИФНС также сменит название на Межрайонную ИФНС России №8 по Московской области.

Завершение реорганизации обозначено датой 18 мая 2026 года. Для компаний и ИП это может означать, что официальные взаимодействия (обращения, переписка, реквизиты адресата в документах) с этой даты будут вестись через инспекцию‑правопреемника и под новым наименованием.