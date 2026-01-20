Уроженец Дубны вошел в Топ-15 на Кубке России по лыжным гонкам 2025 / 2026

Уроженец Дубны Арсений Поздеев в Казани (поселок Мирный) 18 января 2026 года на VI этапе Кубка России по лыжным гонкам 2025 / 2026 в скиатлоне 10 км + 10 км завоевал 12 место.
На соревнованиях он представлял Московскую область.
«В целом этапом доволен.Особенно рад, что в заключительной гонке получилось показать хороший результат. Гонка вышла очень динамичной: высокие скорости, плотная и контактная борьба практически на всей дистанции. Немного не хватило мощности на финишной разборке, чтобы побороться за топ-10, но даже с учётом этого результат считаю удовлетворительным и обнадёживающим», поделился впечатлениями Арсений.
Сейчас Арсений Поздеев находится в Сыктывкаре, где 23-25 января 2026 года пройдёт VII этап Кубка России.