Уроженец Дубны вошел в Топ-15 на Кубке России по лыжным гонкам 2025 / 2026

На соревнованиях он представлял Московскую область.

«В целом этапом доволен.Особенно рад, что в заключительной гонке получилось показать хороший результат. Гонка вышла очень динамичной: высокие скорости, плотная и контактная борьба практически на всей дистанции. Немного не хватило мощности на финишной разборке, чтобы побороться за топ-10, но даже с учётом этого результат считаю удовлетворительным и обнадёживающим», поделился впечатлениями Арсений.