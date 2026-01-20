Участницы команды «Футбольные мамы» в Дубне готовятся к всероссийскому турниру

В августе 2026 года команда «Футбольные мамы» Дубны отметит свое двухлетие. Сейчас в ней 25 активных участниц, у каждой своя история, но всех объединяет любовь к футболу.
Впервые в наукограде Дубна пройдут четыре большие игры – в марте, июне, августе и октябре 2026 года.
«В этом году мы приурочим турнир к юбилею нашего города, к семидесятилетию. Мы зовем команды из разных городов России. В нашу команду входят женщины разного возраста, даже те, кому за 60. Все играют вместе», - отметил Денис Журавлев, куратор отделения ассоциации «Футбольные мамы» в Дубне.