Теоретический экзамен на водительские права планируется ужесточить

Важным изменением станет полный запрет на использование любых электронных устройств во время экзамена. Под запрет попадут средства связи, фото- и видеоаппаратура, а также прочая персональная электроника. При обнаружении нарушений, например, скрытых наушников или миниатюрных камер, результаты экзамена будут аннулированы.

Последствия нарушения окажутся серьезными: повторный экзамен разрешат только через год после аннулирования результатов предыдущего тестирования.

Технические новшества предусматривают обязательную установку систем аудио- и видеофиксации в помещениях, где проводятся теоретические экзамены. Это позволит обеспечить прозрачность процедуры и предотвратить возможные нарушения.

Дополнительное изменение коснется сроков сдачи практического экзамена: его предлагается сократить с нынешних 180 до 60 дней. Это нововведение направлено на ускорение процесса получения водительских прав при условии успешного прохождения всех этапов тестирования.

После завершения межведомственного согласования документ будет представлен на рассмотрение правительства.