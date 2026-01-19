Спортсмены Дубны стали победителями и призерами Первенства Московской области по боевому самбо 2026

18 января 2026 года в Спортивном комплексе "Авангард" города Королёв состоялось Первенство Московской области по боевому самбо.
Самбисты Спортивной школы "Дубна" показали достойный результат:
- Спориш Роман - золото, весовая категория свыше 98 кг
- Шмычков Валерий - бронза, весовая категория 98 кг
- Малкин Александр - серебро, весовая категория до 98 кг
- Унжаков Максим - серебро, весовая категория до 58 кг
- Меркулов Данила - серебро, весовая категория 53 кг
Поздравляем спортсменов и их тренеров Малышева Николая Николаевича и Комолова Владислава Владимировича.