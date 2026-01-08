С каким долгом россиянина не выпустят за границу

Важное условие для применения данной меры — это неисполнение гражданином обязательств в срок, который был установлен приставом для добровольного погашения долга.

Размер задолженности, при котором возможно ограничение на выезд, различается в зависимости от типа долга:

Для долгов по алиментам, компенсациям вреда жизни и здоровью, возмещению ущерба в связи со смертью кормильца, а также за причинение имущественного или морального вреда — достаточно суммы от 10 тысяч рублей

По остальным видам задолженностей ограничение вводится при сумме долга свыше 30 тысяч рублей

Процесс погашения задолженности остается доступным сразу после того, как было возбуждено исполнительное производство, уточнил эксперт. Это дает должнику возможность урегулировать вопрос до применения ограничительных мер.