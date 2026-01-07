С 9 января штрафы за перевозку детей без автокресел вырастут в два раза

29 декабря 2025 года Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за перевозку детей в машине без автокресла или других удерживающих устройств.

Для различных категорий нарушителей предусмотрены дифференцированные санкции:

Физические лица (обычные водители) будут платить от 3 000 до 5 000 рублей

Должностные лица столкнутся с более серьезными взысканиями - от 25 000 до 50 000 рублей

Юридические лица заплатят максимальный штраф в размере от 100 000 до 200 000 рублей

Особо стоит отметить положение для самозанятых таксистов. Для них установлен отдельный тариф — 50 000 рублей, что приравнивается к штрафу для должностных лиц, в отличие от обычных водителей.