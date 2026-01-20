Россиян начнут отключать от газа за систематические нарушения правил безопасности

Важные изменения законодательства затронут сразу три нормативных документа, включая постановление правительства № 410, регламентирующее правила безопасного использования газового оборудования.

Основания для отключения включают несколько ключевых нарушений:

Отказ в допуске специалистов для проведения плановых проверок

Игнорирование предписаний по устранению неисправностей

Использование оборудования с истекшим сроком эксплуатации

Выявление технических неполадок в работе газового оборудования

Восстановление газоснабжения станет непростой процедурой. По словам эксперта, владельцам придется пройти целый комплекс проверок: подтвердить устранение всех нарушений, погасить имеющиеся штрафы и дождаться проведения контрольной проверки. Только после составления соответствующего акта возможно возобновление подачи газа.

Ответственность за нарушения предусматривает серьезные финансовые санкции. Физическим лицам грозят штрафы в размере от 5 до 150 тысяч рублей в зависимости от характера и тяжести нарушения.