Россиян начнут отключать от газа за систематические нарушения правил безопасности

Важные изменения законодательства затронут сразу три нормативных документа, включая постановление правительства № 410, регламентирующее правила безопасного использования газового оборудования.
Основания для отключения включают несколько ключевых нарушений:
- Отказ в допуске специалистов для проведения плановых проверок
- Игнорирование предписаний по устранению неисправностей
- Использование оборудования с истекшим сроком эксплуатации
- Выявление технических неполадок в работе газового оборудования
Восстановление газоснабжения станет непростой процедурой. По словам эксперта, владельцам придется пройти целый комплекс проверок: подтвердить устранение всех нарушений, погасить имеющиеся штрафы и дождаться проведения контрольной проверки. Только после составления соответствующего акта возможно возобновление подачи газа.
Ответственность за нарушения предусматривает серьезные финансовые санкции. Физическим лицам грозят штрафы в размере от 5 до 150 тысяч рублей в зависимости от характера и тяжести нарушения.