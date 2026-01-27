Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» зарегистрировала новый препарат для лечения сахарного диабета II типа

Лекарственное средство выпускается в таблетированной форме с двумя вариантами дозировки – 2,5 мг и 5 мг. Препарат рекомендован для взрослых пациентов старше 18 лет как дополнение к комплексному лечению, включающему диетическое питание и физическую активность. Основная цель применения – оптимизация контроля уровня глюкозы в крови.

"Саксаглиптин ПСК" стал третьим представителем класса глиптинов в терапевтическом портфеле компании. Важно отметить, что препарат вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, что подчеркивает его значимость для здравоохранения.

По словам Генерального директора ООО «ПСК Фарма» Евгении Шапиро, производственные мощности предприятия в особой экономической зоне «Дубна» позволяют выпускать до 1,9 миллиона упаковок препарата ежегодно. Это более чем достаточно для удовлетворения текущего рыночного спроса, который, согласно статистике, составляет свыше 200 тысяч упаковок в бюджетном сегменте.

Руководитель компании подчеркнула, что глиптины представляют собой современный класс пероральных средств для лечения диабета. Особенностью нового препарата является его универсальность – он может использоваться как самостоятельно, так и в составе комплексной терапии различных форм сахарного диабета второго типа. Стратегия развития компании направлена на расширение ассортимента препаратов для лечения социально значимых заболеваний.