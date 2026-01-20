Пармастер из Дубны прошёл конкурс среди лучших банщиков России и отобран для работы в ОАЭ

Профессиональное мастерство Максим оттачивал в Дубне в бане на улице Молодёжной. В ходе конкурсного отбора он блестяще продемонстрировал все аспекты своей работы: от подготовки парной и специального инструмента до виртуозного управления паром и применения различных техник парения.
Конкурсный процесс включал как дистанционные испытания, так и очную защиту - представители банного комплекса Дубая для оценки профессиональных навыков претендентов лично посетили Москву. По итогам всех этапов Максим убедительно доказал своё превосходство и получил приглашение на работу.
В настоящее время Максим уже прибыл в Дубай и готовится приступить к обязанностям в престижном банном комплексе «Дубани», который считается одним из самых современных и комфортабельных банных пространств города.
В Дубне в Институтской части готовится к реконструкции здание бани
Баня на Молодежной в Дубне, где ранее работал Максим, — семейное заведение, где алкоголь запрещен, а акцент сделан на качестве ощущений. Три года назад модернизировали печи, чтобы точно регулировать климат в парных. В планах - полная реконструкция заведения.