Пармастер из Дубны прошёл конкурс среди лучших банщиков России и отобран для работы в ОАЭ

20.01.2026 | 17:25 239 Администрация Дубны
Максим Сиунов, уроженец Кимр и опытный пармастер из Дубны, стал победителем престижного конкурса банщиков России и получил уникальную возможность работать в Объединённых Арабских Эмиратах.

Профессиональное мастерство Максим оттачивал в Дубне в бане на улице Молодёжной. В ходе конкурсного отбора он блестяще продемонстрировал все аспекты своей работы: от подготовки парной и специального инструмента до виртуозного управления паром и применения различных техник парения.

Конкурсный процесс включал как дистанционные испытания, так и очную защиту - представители банного комплекса Дубая для оценки профессиональных навыков претендентов лично посетили Москву. По итогам всех этапов Максим убедительно доказал своё превосходство и получил приглашение на работу.

В настоящее время Максим уже прибыл в Дубай и готовится приступить к обязанностям в престижном банном комплексе «Дубани», который считается одним из самых современных и комфортабельных банных пространств города.

В Дубне в Институтской части готовится к реконструкции здание бани

В Дубне в Институтской части готовится к реконструкции здание бани
В Дубне стартует капитальная реконструкция бани конца 1940-х годов, расположенной в Институтской части города по адресу: улица Молодежная, дом 10.
22.12.2025 | 20:01    557

Баня на Молодежной в Дубне, где ранее работал Максим, — семейное заведение, где алкоголь запрещен, а акцент сделан на качестве ощущений. Три года назад модернизировали печи, чтобы точно регулировать климат в парных. В планах - полная реконструкция заведения.

Поделиться: