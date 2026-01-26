Оплата за холодную воду при отсутствии счетчика вырастет вдвое

Система расчёта платежей базируется на комплексной формуле, учитывающей несколько параметров: число зарегистрированных жильцов, действующий тариф, установленный норматив потребления и повышающий коэффициент. Ранее этот коэффициент составлял 1,5 единицы.

Важные изменения коснулись исключительно расчёта платы за холодную воду — коэффициент увеличен до 3. При этом коэффициенты для расчёта платежей за горячее водоснабжение, водоотведение и электроэнергию остались без изменений и по-прежнему составляют 1,5 единицы.