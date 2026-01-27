Очаровательная жительница Дубны - в финале международного конкурса красоты Global Queen

На протяжении полугода она готовилась, проходила специальные курсы и несколько заочных этапов конкурса.
«До финала конкурса остались считанные дни, и я нахожусь в состоянии удивительного резонанса: здесь и трепетное волнение, и невероятное предвкушение. Впереди четыре дня полного погружения в атмосферу красоты, где мне предстоит жить и проходить этапы конкурса в окружении по-настоящему ресурсных женщин. Каждая из них - уже королева по духу и достижениям», - поделилась впечатлением Людмила Эрнандес.
Дубненка вошла в число участниц, которых отобрала для своего показа дизайнер Анастасия Вдовкина. Для Людмилы создадут особенный повседневный костюм, в основу идеи которого ляжет ее родовая история. Уже прошла первая примерка – героиня сама согласовала эскизы.
Людмила Эрнандес недавно отметила 60-летний юбилей. В Дубне ее знают как руководителя школы танцев «Ритм».
«Для меня огромная честь выходить на сцену с флагом Дубны. Быть представителем нашего наукограда - это большая ответственность. Я чувствую за своей спиной поддержку своего города, и это придает мне сил. Дорогие дубненцы, ваши голоса и ваша вера в меня - это то, что позволяет мне стоять на сцене уверенно. Я выступаю не просто за себя, я выступаю за наш город, за его культуру и его людей!», - добавляет конкурсантка.
О ходе участия можно узнать в телеграм-канале Людмилы: https://t.me/LiudmilaErnandez