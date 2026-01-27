Очаровательная жительница Дубны - в финале международного конкурса красоты Global Queen

Людмила Эрнандес недавно отметила 60-летний юбилей. В Дубне ее знают как руководителя школы танцев «Ритм».

«Для меня огромная честь выходить на сцену с флагом Дубны. Быть представителем нашего наукограда - это большая ответственность. Я чувствую за своей спиной поддержку своего города, и это придает мне сил. Дорогие дубненцы, ваши голоса и ваша вера в меня - это то, что позволяет мне стоять на сцене уверенно. Я выступаю не просто за себя, я выступаю за наш город, за его культуру и его людей!», - добавляет конкурсантка.