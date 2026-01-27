Нежелание работать зимой - это нормально

После долгих холодов организм особенно нуждается в поддержке. Многие люди отмечают упадок сил, апатию и снижение жизненного тонуса. Почему зима так тяжело переносится организмом и как помочь себе в этот период? На вопросы отвечает врач-педиатр, врач ультразвуковой диагностики компании "Инвитро" Светлана Пашаева.
Организм человека адаптируется к изменениям внешней среды через биологические ритмы. В холодное время года происходят существенные физиологические изменения:
- Снижение метаболизма из-за сокращения светового дня
- Психологический дискомфорт: сложности с пробуждением, сонливость, тревожность
- Дефицит витамина D из-за недостатка солнечного света
- Ослабление иммунитета из-за длительного пребывания в закрытых помещениях
- Сухость слизистых вследствие работы отопительных систем
В холодное время особенно остро ощущается нехватка:
- Витамина D, который содержится в морской рыбе, молочных продуктах, яйцах и грибах
- Витамина C, источником которого служат: цитрусовые фрукты, черная смородина и облепиха, сладкий перец, зелень (петрушка, укроп), различные виды капусты, картофель и помидоры.
Для профилактики сезонных проблем рекомендуется:
- Регулярные обследования у лечащего врача с контролем уровня витамина D
- Физическая активность: ежедневные прогулки 1-2 часа
- Правильное питание по принципу “гарвардской тарелки”: 50% — овощи и фрукты, 25% — цельнозерновые продукты, 25% — белковая пища
- Здоровый сон и соблюдение режима
- Контроль микроклимата: регулярное проветривание и поддержание влажности 40-60%
При сохранении постоянной усталости и недомогания даже при соблюдении всех рекомендаций необходимо обратиться к врачу для дополнительного обследования.