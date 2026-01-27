Нежелание работать зимой - это нормально

Организм человека адаптируется к изменениям внешней среды через биологические ритмы. В холодное время года происходят существенные физиологические изменения:

Снижение метаболизма из-за сокращения светового дня

Психологический дискомфорт: сложности с пробуждением, сонливость, тревожность

Дефицит витамина D из-за недостатка солнечного света

Ослабление иммунитета из-за длительного пребывания в закрытых помещениях

Сухость слизистых вследствие работы отопительных систем

В холодное время особенно остро ощущается нехватка:

Витамина D, который содержится в морской рыбе, молочных продуктах, яйцах и грибах

Витамина C, источником которого служат: цитрусовые фрукты, черная смородина и облепиха, сладкий перец, зелень (петрушка, укроп), различные виды капусты, картофель и помидоры.

Для профилактики сезонных проблем рекомендуется:

Регулярные обследования у лечащего врача с контролем уровня витамина D

Физическая активность: ежедневные прогулки 1-2 часа

Правильное питание по принципу “гарвардской тарелки”: 50% — овощи и фрукты, 25% — цельнозерновые продукты, 25% — белковая пища

Здоровый сон и соблюдение режима

Контроль микроклимата: регулярное проветривание и поддержание влажности 40-60%

При сохранении постоянной усталости и недомогания даже при соблюдении всех рекомендаций необходимо обратиться к врачу для дополнительного обследования.