Нежелание работать зимой - это нормально

27.01.2026 | 14:45 219 Российская газета
После долгих холодов организм особенно нуждается в поддержке. Многие люди отмечают упадок сил, апатию и снижение жизненного тонуса. Почему зима так тяжело переносится организмом и как помочь себе в этот период? На вопросы отвечает врач-педиатр, врач ультразвуковой диагностики компании "Инвитро" Светлана Пашаева.

Организм человека адаптируется к изменениям внешней среды через биологические ритмы. В холодное время года происходят существенные физиологические изменения:

  • Снижение метаболизма из-за сокращения светового дня
  • Психологический дискомфорт: сложности с пробуждением, сонливость, тревожность
  • Дефицит витамина D из-за недостатка солнечного света
  • Ослабление иммунитета из-за длительного пребывания в закрытых помещениях
  • Сухость слизистых вследствие работы отопительных систем

В холодное время особенно остро ощущается нехватка:

  • Витамина D, который содержится в морской рыбе, молочных продуктах, яйцах и грибах
  • Витамина C, источником которого служат: цитрусовые фрукты, черная смородина и облепиха, сладкий перец, зелень (петрушка, укроп), различные виды капусты, картофель и помидоры.

Для профилактики сезонных проблем рекомендуется:

  • Регулярные обследования у лечащего врача с контролем уровня витамина D
  • Физическая активность: ежедневные прогулки 1-2 часа
  • Правильное питание по принципу “гарвардской тарелки”: 50% — овощи и фрукты, 25% — цельнозерновые продукты, 25% — белковая пища
  • Здоровый сон и соблюдение режима
  • Контроль микроклимата: регулярное проветривание и поддержание влажности 40-60%

При сохранении постоянной усталости и недомогания даже при соблюдении всех рекомендаций необходимо обратиться к врачу для дополнительного обследования.

