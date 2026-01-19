Ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы могут стать основанием для лишения прав

В своём обращении к главе МВД Юрию Колокольцеву он обозначил две основные проблемы современного автотюнинга. Первая касается ксеноновых фар и мигающих стоп-сигналов, которые создают избыточную засветку и мешают водителям использовать зеркала заднего вида. По мнению эксперта, это напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

Вторая проблема затрагивает автомобили с модифицированными выхлопными системами. Машины без катализаторов и сажевых фильтров не только создают повышенный уровень шума, но и выбрасывают в атмосферу вредные вещества, что негативно сказывается на экологической обстановке.

Сейчас за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 500 рублей, что, по мнению представителей НАС, не является достаточным стимулом для исправления ситуации. В качестве альтернативы предлагается увеличить штраф до 30 тысяч рублей или ввести более серьёзную меру наказания — лишение водительских прав.

Эксперты считают, что ужесточение мер поможет бороться с недобросовестными автовладельцами и повысит безопасность на дорогах.