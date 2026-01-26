Компания «Алсигма» направит заем в 945 млн рублей от ФРП на создание нового фармкомплекса в ОЭЗ «Дубна»

Предприятие получило существенную финансовую поддержку в размере 945 миллионов рублей на модернизацию производства. Средства направлены на закупку современного оборудования для создания научно-производственного комплекса в особой экономической зоне (ОЭЗ) города Дубна.

Проект предусматривает выпуск широкого спектра лекарственных препаратов, включая дженерики и инновационные противоопухолевые гормональные средства. Первая очередь строительства, включающая производственный корпус площадью 5,3 тысячи квадратных метров, планируется к запуску во втором квартале 2027 года. Общая площадь комплекса достигнет 7,4 тысячи квадратных метров.

Общий объем инвестиций в проект составляет 1,5 миллиарда рублей. После выхода на проектную мощность в 2029 году предприятие сможет производить около 140 миллионов единиц продукции ежегодно в форме таблеток, капсул и стерильных форм. Проект также предусматривает создание 60 новых рабочих мест и складских помещений вместимостью 1100 паллетомест.