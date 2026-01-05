Кого могут уволить за селфи на рабочем месте

Работодатель самостоятельно определяет правила относительно фото- и видеосъёмки в рамках рабочего процесса. Эти правила закрепляются в локальных нормативных актах, с которыми работник знакомится при трудоустройстве.
Основные причины для введения ограничений на съёмку связаны с:
- Защитой коммерческой тайны
- Охраной производственных процессов
- Обеспечением безопасности персональных данных
При нарушении установленных правил работник может получить дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения. Кроме того, время, потраченное на съёмку, может быть признано нарушением режима рабочего дня и не подлежать оплате.
Существуют профессии, для которых фото- и видеосъёмка строго регламентирована законом. К ним относятся:
- Педагогические работники
- Судьи
- Военнослужащие
- Другие специалисты, выполняющие воспитательные функции
Согласно пункту 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ, педагоги могут быть уволены за публикацию фотографий, которые рассматриваются как аморальные поступки. Например, снимки в купальнике или с вечеринок считаются несовместимыми с педагогической деятельностью.
Особо строгие правила действуют на режимных объектах, включая воинские части и закрытые учреждения, где любая фотосъёмка категорически запрещена. Судьи также могут быть уволены за публикацию материалов, которые расцениваются как неэтичные.