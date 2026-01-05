Кого могут уволить за селфи на рабочем месте

Работодатель самостоятельно определяет правила относительно фото- и видеосъёмки в рамках рабочего процесса. Эти правила закрепляются в локальных нормативных актах, с которыми работник знакомится при трудоустройстве.

Основные причины для введения ограничений на съёмку связаны с:

Защитой коммерческой тайны

Охраной производственных процессов

Обеспечением безопасности персональных данных

При нарушении установленных правил работник может получить дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения. Кроме того, время, потраченное на съёмку, может быть признано нарушением режима рабочего дня и не подлежать оплате.

Существуют профессии, для которых фото- и видеосъёмка строго регламентирована законом. К ним относятся:

Педагогические работники

Судьи

Военнослужащие

Другие специалисты, выполняющие воспитательные функции

Согласно пункту 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ, педагоги могут быть уволены за публикацию фотографий, которые рассматриваются как аморальные поступки. Например, снимки в купальнике или с вечеринок считаются несовместимыми с педагогической деятельностью.

Особо строгие правила действуют на режимных объектах, включая воинские части и закрытые учреждения, где любая фотосъёмка категорически запрещена. Судьи также могут быть уволены за публикацию материалов, которые расцениваются как неэтичные.