Когда можно официально не идти на работу

К таким чрезвычайным ситуациям относятся:

сильные снегопады и снежные заносы

природные пожары

паводки и наводнения

землетрясения

иные катаклизмы, создающие опасность для жизни

При этом необходимо уведомить работодателя о невозможности выхода на работу и подтвердить опасность ситуации официальными источниками, каковыми могут служить:

сообщения метеорологических служб

информация от транспортных и дорожных организаций

публикации в средствах массовой информации

Несмотря на то, что трудовое законодательство не содержит чёткого определения “уважительной причины” отсутствия на работе, судебная практика, включая решения Верховного суда, поддерживает работников. Работодатели не имеют права уволить сотрудника за прогул в подобных ситуациях.

Эксперт также подчеркнул, что возможность не выходить на работу зависит от специфики профессии и характера выполняемой работы.