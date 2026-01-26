Как правильно одеваться в сильные морозы

Многослойная система одежды — ключевой принцип в защите от мороза. По словам врача-терапевта медицинской компании "СберЗдоровье" Алёны Паршиной, правильно подобранные слои одежды помогут сохранить тепло и уберечься от переохлаждения.
Базовый слой должен состоять из термобелья — специальной кофты и брюк, которые отводят влагу и сохраняют тепло. Промежуточный слой формируется из обычной одежды: свитера и тёплых брюк. Завершает конструкцию верхний слой — утеплённая куртка или пуховик.
Особое внимание следует уделить защите наиболее уязвимых частей тела. Аксессуары играют важную роль в сохранении тепла: тёплые носки, шапка, шарф, перчатки или варежки.
Для максимальной защиты рекомендуется использовать специальные защитные кремы для открытых участков кожи. Такие средства создают барьер, предохраняющий лицо и губы от негативного воздействия низких температур.
Следуя этим рекомендациям, можно существенно снизить риск переохлаждения и обморожения в период сильных морозов!