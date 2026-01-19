Импортозамещенный самолет Superjet 100 будет выпускаться с креслами дубненского производства

На филиале ПАО «Яковлев» - «Региональные самолеты» (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации «Ростех») завершилась установка отечественного интерьера импортозамещенного самолета Superjet 100 с двигателями ПД-8 производства АО «Объединённая двигателестроительная корпорация».
Элементы интерьера изготовлены российским подрядчиком ООО «Авиационные интерьеры», кресла произведены резидентом ОЭЗ "Дубна" ОКБ «Аэрокосмические системы». Компоновка самолета рассчитана на 100 пассажиров, передние ряды кресел принадлежат классу «комфорт» и имеют увеличенное пространство.
Данный борт оформлен в специальной ливрее, выполненной с элементами цветов национального флага Индии, так как вскоре будет представлен на стоянке выставки Wings India 2026.