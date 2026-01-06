Дошкольники детского сада "Созвездие" в Дубне подготовили представление о важности СВЭ-элементов

Основное внимание воспитанников детского сада обратили на самый важный аксессуар пешехода – световозвращающий фликер. Сотрудница полиции напомнила юным участникам дорожного движения о том, что световозвращатели - не просто модный аксессуар, а важный элемент безопасности на дороге. Фликеры делают пешеходов заметными для водителей даже в темное время суток, увеличивая видимость до 150 метров с ближним светом фар и до 300 метров с дальним светом.