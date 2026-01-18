C 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов

Теперь авиакомпании должны детально информировать пассажиров не только об условиях перелёта, но и о процедурах изменения билетов, отказа от перевозки и возврата денежных средств. Особое внимание уделяется случаям вынужденного отказа от полёта, включая ситуации, связанные с болезнью пассажиров.

Значительные изменения коснутся также обслуживания семей с детьми. Авиакомпании обязаны без дополнительной оплаты размещать детей младше 12 лет вместе с сопровождающими на соседних креслах, при этом чётко регламентируя порядок предоставления таких мест.

В документе чётко прописан временной порог для возврата билетов при задержках рейсов — более 30 минут от времени, указанного в билете. Кроме того, детально описаны обязательства перевозчиков по обеспечению пассажиров питанием, напитками и размещением в случае длительных задержек вылетов.

По мнению парламентария, эти изменения призваны сделать взаимоотношения между пассажирами и авиакомпаниями более прозрачными. Чёткое регламентирование прав и обязанностей сторон должно снизить количество конфликтных ситуаций и обеспечить единый стандарт обслуживания для всех пассажиров.