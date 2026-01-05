Благоприятные дни для уборки новогодней ели в 2026 году

В январе 2026 года есть несколько «зеленых окон», когда разбор новогоднего декора пройдет легко и даже притянет в дом позитивную энергию на год вперед:

7 января — отличный день, чтобы гармонично завершить праздничный цикл.

14 января (вечер) — символично подготовить пространство на старый Новый год.

17–18 января — мощный период для избавления от старого и привлечения нового.

21–22 января — идеально для наведения порядка и установки на продуктивную неделю.

«В эти дни космические энергии способствуют завершению циклов, очищению пространства и установлению гармонии. Уборка елки пройдет без стресса и с чувством приятного обновления», — говорит астролог.

Зоряна Чернова также предупреждает о датах, когда от «разбора хвойного полета» лучше воздержаться, чтобы не навлечь на дом суету, мелкие конфликты или финансовую неустойчивость: