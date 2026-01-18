18 наград различного достоинства: команда "Моржи Дубна" на Всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию

Соревнования собрали более 100 спортсменов из различных регионов России и Беларуси. Программа включала в себя традиционные дистанции зимнего плавания (от 25 до 500 м), заплывы на спине, комплексное плавание, эстафеты, а также зимнее многоборье ICEMAN RUSSIA.

Команда клуба «Моржи Дубна» в составе 6 спортсменов показала высокий результат - все её участники вернулись домой с наградами, поднявшись на пьедестал почета в своих дисциплинах и возрастных группах.