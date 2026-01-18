18 наград различного достоинства: команда "Моржи Дубна" на Всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию

16–18 января 2026 года в городе Переславль-Залесский на базе ГРК «Лесная сказка» прошли Всероссийские соревнования по зимнему плаванию «Кубок Дружбы — Золотое Кольцо».
Соревнования собрали более 100 спортсменов из различных регионов России и Беларуси. Программа включала в себя традиционные дистанции зимнего плавания (от 25 до 500 м), заплывы на спине, комплексное плавание, эстафеты, а также зимнее многоборье ICEMAN RUSSIA.
Команда клуба «Моржи Дубна» в составе 6 спортсменов показала высокий результат - все её участники вернулись домой с наградами, поднявшись на пьедестал почета в своих дисциплинах и возрастных группах.
Общий медальный зачет команды составил 18 наград:
- Карась Татьяна: 5 медалей (5 золотых)
- Карась Алексей: 5 медалей (4 золотых, 1 серебряная)
- Малкин Павел: 4 медали (4 золотых)
- Хоруженко Сергей: 2 медали (2 серебряные)
- Дрюков Алексей: 1 медаль (бронзовая)
- Горланов Владимир: 1 медаль (бронзовая)
Команда клуба продемонстрировала блестящую подготовку, результативность и волю к победе на престижных всероссийских соревнованиях международного уровня.