Жительница Кимр зарабатывала на фиктивных браках и отцовстве иностранцев

В качестве партнера по бизнесу, оборотистая дама привлекла представительницу цыганской диаспоры - с ней она делила прибыль от мигрантов, организовывая им фиктивные браки. Более того, по предварительной договорённости цыганка оформляла на своих детей фиктивное отцовство иностранных граждан, что также способствовало легализации их пребывания в России. Стоимость заключения фиктивного брака составляла от 5 до 20 тысяч рублей. За оформление фиктивного отцовства иностранцы выплачивали не менее 20 тысяч рублей.

Отдел дознания МВД России «Кимрский» возбудил уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для установления всех эпизодов противоправной деятельности.

Параллельно решается вопрос о признании заключённых браков недействительными через суд. Также принимаются меры по выявлению и депортации фиктивных супругов и отцов с последующим аннулированием их документов на проживание в России.