Жительница Кимр убила своего сожителя из-за разных музыкальных предпочтений

Словестный конфликт перешел в рукопашную - женщина нанесла мужчине не менее четырех ударов ножом в область груди, один из которых задел легкое. Потерпевший скончался на месте от острой кровопотери.

После произошедшего, вместо оказания первой помощи и вызова скорой, победительница позвонила матери убитого, которая, в свою очередь, сообщила своему супругу о случившемся, и только после этого обеспокоенный отец вызвал скорую.

Суд приговорил виновную к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденной взыскана заявленная отцом и матерью компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей и материального ущерба в размере более 74 тысяч рублей.