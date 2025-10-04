Жильцы могут получить от застройщика компенсацию за храп соседа

В данном случае можно говорить о несоответствии качества жилья санитарным нормам по уровню шума (днём не более 45 дБ, ночью — 30 дБ). Причем от застройщика можно требовать не только компенсации, но и устранения дефектов.

«Настоящий виновник здесь не сосед, а строительные нормы и экономия на шумоизоляции. Если сквозь стену можно услышать не только храп, но и чужие секреты, это повод обращаться к застройщику: качество жилья не соответствует санитарным нормам. Есть судебные решения, где жители взыскивали компенсацию с девелопера. Обычно суммы скромные: от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, редко выше. Например, Московский городской суд в 2020 году по делу о «прозрачных стенах» взыскал 30 тысяч рублей морального вреда и обязал застройщика устранить дефекты», – объяснила Айвар.