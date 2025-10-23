Ждет ли наказание за недостоверные сведения в резюме

Многие кандидаты ошибочно полагают, что приукрашивание резюме повысит их шансы на получение желаемой должности. При этом они рассчитывают, что работодатель не заметит подмены фактов. Однако, большинство ложных сведений легко выявляются уже на этапе собеседования и первичной проверки документации.

Современные способы верификации значительно усложняют возможность подделки данных. Особенно сложно фальсифицировать информацию, содержащуюся в паспорте и трудовой книжке, особенно в её электронной версии. Подтверждение квалификации также требует предъявления дипломов и сертификатов о повышении квалификации, которые сложно подделать. В случае обнаружения факта подделки документов, потенциальному работнику может грозить административная или даже уголовная ответственность.

Тем не менее, реальный уровень профессионализма кандидата иногда может быть установлен только в процессе непосредственной трудовой деятельности. Если в ходе работы выясняется, что сотрудник не соответствует заявленной квалификации и не справляется с обязанностями, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор после проведения аттестации.