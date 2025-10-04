За услуги репетитора можно вернуть часть денег

Однако, налоговый НДФЛ-вычет можно получить только в том случае, когда услуги репетитора предоставляет организация или ИП. Если же репетитор — самозанятый или работает неофициально, то вычет оформить не получится.

Образовательную лицензию ИП-репетитору, самостоятельно и единолично дающему уроки, иметь не обязательно. Но в ЕГРИП непременно должно быть указано, что этот предприниматель занимается образовательной деятельностью.

Для оформления вычета потребуются документы:

договор на оказание услуг;

справка об очной форме обучения, если такой информации нет в договоре;

копия лицензии, если таких данных нет в договоре, или выписка из ЕГРИП;

документы, подтверждающие оплату: чеки, квитанции, приходно-кассовые ордеры.

Чтобы оформить НДФЛ-вычет по учебным расходам за прошлые годы, нужно подать в ИФНС декларацию 3-НДФЛ, а вычет за текущий год можно получать у своего работодателя.