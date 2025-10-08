За сжигание листвы и веток на даче могут оштрафовать

С наступлением осени многие владельцы дач занимаются уборкой территории, сжигая опавшую листву и ветки. Однако, важно знать правила пожарной безопасности, чтобы не заработать штраф. О нюансах рассказала адвокат Елена Кудерко.
Существует два разрешённых способа утилизации мусора на участке:
- Использование металлической ёмкости объёмом не более одного кубического метра. При этом необходимо соблюдать дистанцию в 7,5 метров от любых построек.
- Организация специальной ямы для сжигания. Требования к такой яме:
- глубина — не менее 30 сантиметров;
- диаметр — от одного метра;
- расстояние от зданий — минимум 15 метров;
- территория в радиусе 10 метров должна быть очищена от легковоспламеняющихся материалов.
Важное предупреждение: при любом способе утилизации мусора категорически запрещается оставлять огонь без присмотра!
За нарушение правил пожарной безопасности граждане могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. В особых случаях, например, при действии противопожарного режима или если нарушение привело к возгоранию, размер штрафа увеличивается.