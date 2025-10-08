За сжигание листвы и веток на даче могут оштрафовать

Существует два разрешённых способа утилизации мусора на участке:

Использование металлической ёмкости объёмом не более одного кубического метра. При этом необходимо соблюдать дистанцию в 7,5 метров от любых построек. Организация специальной ямы для сжигания. Требования к такой яме:

глубина — не менее 30 сантиметров;

диаметр — от одного метра;

расстояние от зданий — минимум 15 метров;

территория в радиусе 10 метров должна быть очищена от легковоспламеняющихся материалов.

Важное предупреждение: при любом способе утилизации мусора категорически запрещается оставлять огонь без присмотра!

За нарушение правил пожарной безопасности граждане могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. В особых случаях, например, при действии противопожарного режима или если нарушение привело к возгоранию, размер штрафа увеличивается.