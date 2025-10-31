За какие атрибуты к Хэллоуину грозит штраф

К такой символике относятся, например, пентаграммы. За их публичную демонстрацию предусмотрена ответственность согласно статье 20.3 КоАП РФ.

За нарушение закона предусмотрены следующие меры:

Административный штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей.

Административный арест на срок до 15 суток.

При этом, как отметил адвокат, не все символы Хэллоуина находятся под запретом. Традиционные атрибуты праздника, такие как тыквы и летучие мыши, не связаны с запрещённой символикой и могут использоваться без ограничений.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России