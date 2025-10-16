За долгий прогрев авто могут оштрафовать

Согласно статье 12.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за это нарушение может грозить штраф в размере от 1500 до 3000 рублей. Если автомобиль работает более 5 минут, органы правопорядка могут составить протокол об административном правонарушении.

Особенно строго к "прогревам" относятся в Москве и Санкт-Петербурге, а вот в северных регионах, к примеру, в Норильске и Якутске, проверки проводятся реже.

Чтобы избежать штрафов, лучше парковать машину вдали от окон жилого дома. Если же вам нужно "разморозить машину", лучше сделать это перед самым выездом. Частой причиной нарушения также является предварительный запуск системы прогрева авто. Удостоверьтесь, что таймер выставлен не более, чем на 5 минут.