Юбилей Дмитровского техникума в Дубне отметили масштабными учениями спецслужб

Выпускники Дмитровского техникума в Дубне отметили его 55-летний юбилей масштабными показательными учениями - для первокурсников, обучающихся по специальностям «сестринское дело» и «пожарная безопасность», они организовали настоящее шоу.
По легенде учений, в автомобильную аварию попала машина, в которой женщина-водитель везла двоих детей. В ситуации, приближенной к реальной, свои навыки ярко продемонстрировали специалисты Госавтоинспекции, службы Скорой медицинской помощи и МЧС России – организаций-партнёров Дубненского подразделения №3 Дмитровского техникума, в которых работают его выпускники.
На "вызов" приехали три автомобиля. Первокурсники увидели собственными глазами, как работают их потенциальные коллеги, поняли, насколько их будущая работа важна и ответственна.
Напоминаем, в Дубненском подразделении Техникума сейчас обучаются более 800 человек по 12 специальностям.