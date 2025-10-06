Юбилей Дмитровского техникума в Дубне отметили масштабными учениями спецслужб

На "вызов" приехали три автомобиля. Первокурсники увидели собственными глазами, как работают их потенциальные коллеги, поняли, насколько их будущая работа важна и ответственна.

Напоминаем, в Дубненском подразделении Техникума сейчас обучаются более 800 человек по 12 специальностям.