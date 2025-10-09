Яблоневую аллею на набережной Волги в Дубне готовят к 70-летию города

Требуется убрать все больные сухие ветки с яблонь, в том числе поражённые лишайником. Если этого не сделать, яблони в аллее уйдут в прошлое. Деревья после обрезки гораздо меньше болеют, лучше растут и, соответственно, меньше поражаются вредителями. Если же не делать обрезку, растение постепенно начинает пропадать.