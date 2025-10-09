Яблоневую аллею на набережной Волги в Дубне готовят к 70-летию города

На набережную Волги в Дубне вышла группа профессиональных агрономов из питомника "Мастера сада". Их задача — омолодить яблоневую аллею к юбилейному 2026 году Наукограда. Работы ведутся под контролем дубненских озеленителей.
Больных деревьев много, каждый ствол предварительно осматривают и составляют план омоложения. Ведётся санитарная обрезка старых деревьев, которым больше 60 лет.
Требуется убрать все больные сухие ветки с яблонь, в том числе поражённые лишайником. Если этого не сделать, яблони в аллее уйдут в прошлое. Деревья после обрезки гораздо меньше болеют, лучше растут и, соответственно, меньше поражаются вредителями. Если же не делать обрезку, растение постепенно начинает пропадать.