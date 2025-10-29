Выпускница Университета "Дубна" стала призером VIII Международного конкурса имени Андрея Федорова

Предметом исследования Анны стал процесс передачи эмоциональной составляющей речи персонажей при создании субтитров к документальному фильму «Daughters». Картина повествует о судьбах американских заключённых, стремящихся восстановить отношения с дочерьми через программу ресоциализации.

По мнению исследовательницы, качественный перевод не может ограничиваться только текстовой составляющей. «В переводе важен не только текст, но и визуальный ряд, и социальный контекст», — подчёркивает Анна. Особенно это актуально для документальных фильмов, где необходимо максимально точно передать атмосферу реальной жизни и эмоциональное состояние героев.

Ключевым аспектом исследования стало решение проблемы сохранения особенностей речи различных персонажей фильма — от заключённых до психологов — при соблюдении технических ограничений субтитрирования.

В своей работе Анна предложила инновационный подход, сочетающий традиционные методы перевода с анализом кинематографического языка. Она рассматривает субтитры как неотъемлемую часть поликодовой структуры фильма, где вербальный текст взаимодействует с визуальными и звуковыми элементами. Такой подход требует от переводчика комплексного восприятия фильма и умения находить баланс между точностью перевода и необходимой адаптацией.

Жюри конкурса, организованного Школой дидактики перевода Натальи Гончаренко, высоко оценило методологические новации и качество выполнения работы Анны Бурьян.