В Университете «Дубна» готовят узких специалистов под запрос градообразующих предприятий

15.10.2025 | 18:17 162 Администрация Дубны
Университет «Дубна» реализует образовательную программу по подготовке узких специалистов для ведущих предприятий города. В рамках проекта «Школа инженеров Кронштадта» стартовал второй набор студентов, в котором участвуют 28 обучающихся.

Пилотный поток был сформирован два года назад. Результаты его выпуска впечатляют: 70% выпускников (22 из 30 человек) успешно трудоустроились на дубненских предприятиях и эффективно справляются с профессиональными задачами.

Проект направлен на устранение дефицита специалистов в Наукограде. По словам представителей работодателей, сегодня особенно остро стоит проблема нехватки квалифицированных инженеров-технологов и конструкторов, востребованных на авиационных производствах. Университет разработал специализированную программу обучения, учитывающую особенности местного промышленного комплекса.

Программа рассчитана на два года и интегрирована в основное обучение студентов. Акцент делается на практическую подготовку. Каждому слушателю назначается наставник из числа действующих специалистов предприятия, который помогает адаптироваться к производственной среде.

К 2027 году участники программы станут штатными сотрудниками предприятий «Кронштадт» и Дубненского машиностроительного завода, имея за плечами серьёзную теоретическую базу и практический опыт работы.

Поделиться: