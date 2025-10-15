В Университете «Дубна» готовят узких специалистов под запрос градообразующих предприятий

Пилотный поток был сформирован два года назад. Результаты его выпуска впечатляют: 70% выпускников (22 из 30 человек) успешно трудоустроились на дубненских предприятиях и эффективно справляются с профессиональными задачами.

Проект направлен на устранение дефицита специалистов в Наукограде. По словам представителей работодателей, сегодня особенно остро стоит проблема нехватки квалифицированных инженеров-технологов и конструкторов, востребованных на авиационных производствах. Университет разработал специализированную программу обучения, учитывающую особенности местного промышленного комплекса.