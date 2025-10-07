В России предложили запретить держать потенциально опасные породы собак в квартирах

Согласно официальному перечню, утверждённому правительством Российской Федерации, к потенциально опасным породам относятся 12 видов собак: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака. Также в список включены метисы этих пород.

По мнению депутата, даже при условии выгула собак на специализированных площадках существует риск их появления в общественных местах:

«Они же едут в лифте с другими людьми или проходят по двору, где гуляют дети. А зачастую таких площадок и нет, и с ними гуляют в парке, где гуляют дети».

Депутат отметил, что невозможно с точностью предугадать поведение животного, даже если ранее оно не демонстрировало признаков агрессии. Он также напомнил о действующем законе «Об ответственном обращении с животными», согласно которому владельцы частных домов с потенциально опасными собаками обязаны размещать предупреждающие надписи при входе на территорию. Однако для многоквартирных домов подобные требования законодательно не установлены, что создаёт дополнительные риски для безопасности жильцов.