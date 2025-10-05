В России могут появиться продовольственные сертификаты для граждан с низким доходом

Законопроект разработан под руководством Ярослава Нилова, председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также Дмитрия Гусева, первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду». Документ уже размещен в реестре законопроектов на официальном портале ведомства.

Предполагается, что номинал сертификата будет составлять 30% от прожиточного минимума региона. Право на получение поддержки смогут оформить россияне, постоянно проживающие в стране, если их среднедушевой доход не достигает уровня прожиточного минимума в конкретном субъекте РФ.

По словам авторов законопроекта, новая мера социальной поддержки призвана обеспечить базовое продовольственное обеспечение нуждающихся граждан. Дмитрий Гусев подчеркнул, что предлагаемый механизм уже успешно работает в ряде регионов и теперь может быть распространен на всю страну.

Особое внимание в проекте уделяется контролю за расходованием средств. Как отметил Ярослав Нилов, деньги с сертификата можно будет потратить исключительно на базовые продукты питания. Приобретение алкоголя, табачных изделий и других непотребительских товаров будет технически невозможно.