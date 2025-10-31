В ОМВД Дубны проведен осенний строевой смотр личного состава

В мероприятии приняли участие начальник ОМВД полковник полиции Юрий Калинкин, заместитель начальника Автохозяйства № 1 ФКУ «ЦХиСО» ГУ МВД России по Московской области капитан внутренней службы Денис Виноградов.

В ходе строевого смотра был проверен внешний вид личного состава, соблюдение сотрудниками правил ношения зимней формы одежды, аккуратность нашивки погон, шевронов, наличие и соответствие служебных удостоверений, нагрудных знаков и жетонов званию и должности.