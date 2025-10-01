В Госдуму РФ внесен законопроект о переносе начала школьных уроков на 9:00

Инициатива направлена на улучшение условий обучения и сохранение здоровья школьников. Основные положения законопроекта включают:

перенос начала занятий на 9:00;

введение пятидневной учебной недели;

закрепление данных изменений в статье 13 закона «Об образовании в Российской Федерации».

По мнению разработчиков законопроекта, современная школьная программа создаёт чрезмерную нагрузку на учащихся - на освоение учебной программы уходит 10–12 часов ежедневно.

Преимущества предлагаемых изменений очевидны: более позднее начало занятий позволит детям полноценно высыпаться, а родителям — без спешки отвозить детей в школу перед работой. Пятидневный формат обучения даст возможность полноценного семейного отдыха и восстановления сил учащихся.

В выходные и праздничные дни предлагается проводить внеучебные мероприятия культурного, спортивного и воспитательного характера, которые не будут входить в стандартный учебный план.