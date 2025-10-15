В Госдуме намерены ограничить количество кошек и собак в квартирах

Согласно предложенным нормам, количество питомцев будет напрямую зависеть от площади жилого помещения: один взрослый кот или собака на каждые 18 квадратных метров жилплощади.

Инициатива призвана решить проблему так называемых «кошачьих приютов» в квартирах, которые становятся источником дискомфорта для соседей из-за шума, специфического запаха и нарушения санитарных норм.

Однако, представитель межведомственной рабочей группы при Минприроды Светлана Алексеева полагает, что этих мер недостаточно для эффективного решения проблемы. Она выступает за создание централизованной государственной системы учёта всех домашних животных в стране.

По её мнению, введение обязательной регистрации при приобретении щенка или котёнка станет действенным инструментом контроля. Эксперт убеждена, что такая мера в сочетании с ограничением по количеству животных позволит ликвидировать проблему бездомных животных и несанкционированных питомников в квартирах в течение 5–7 лет.