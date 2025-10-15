В Дубне в жилом комплексе «По улице Макаренко» построили новый дом

Новый дом общей площадью более 7,5 тыс. кв. метров включает 123 квартиры различной планировки — от однокомнатных до трехкомнатных. Пространства квартир позволяют реализовать различные интерьерные решения благодаря высоким потолкам и панорамному остеклению лоджий. Жителям открывается вид из окон на реку Волгу.

На территории выполнено благоустройство, включающее озеленение, две игровые площадки для детей разного возраста, спортивную зону и места для отдыха.